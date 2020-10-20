Киев, , 10:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский начал выступать в Верховной раде Украины с посланием о внутреннем и внешнем положении страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что выступление Зеленского будет длиться до часа.

В начале выступления президент заявил, что 2020 год принес стране много горя и перечислил основные плохие события.

Первую часть своего выступления Зеленский посвятил ситуации с коронавирусом, заявив, что процент смертности от болезни на Украине существенно ниже, чем в ведущих европейских странах.