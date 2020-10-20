Париж, , 11:06 — REGNUM Сенат Франции проголосовал за внесение поправок в конституцию страны о «верховенстве принципов Республики». Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

Депутаты верхней палаты парламента Франции, Сената, проголосовали за законопроект о внесение поправок в конституцию, предложенный партией «Республиканцы».

Журналисты отмечают, что вопреки мнению правительства страны, которое считает данный шаг «бесполезным», слова о «верховенстве принципов Республики», вероятно, будут внесены в текст конституции Франции после того, как законопроект подпишет президент страны Эммануэль Макрон.

За законопроект проголосовали 229 сенаторов, 23 — воздержались. Принятие законопроекта связано с недавним убийством учителя истории Самуэля Пати исламским экстремистом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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