Бишкек, , 10:53 — REGNUM Встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерен провести 23 октября в Москве глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев. Он сообщил об этом 20 октября в интервью ТАСС.

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"Я был рад получить приглашение от министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в конце недели — 23 октября», — заявил он.

Также Казакбаев указал, что 20 и 21 октября у него пройдут консультации по данному вопросу и уточнил, что он, с большой вероятностью, может поехать в Москву.

Кроме этого, глава киргизского МИД рассказал, что на данной встрече возможно обсуждение визита исполняющего обязанности президента республики Садыра Жапарова в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил, что власти Киргизии не намеренны закрывать границы со странами СНГ из-за второй волны пандемии коронавируса.