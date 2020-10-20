Стокгольм, , 10:58 — REGNUM Теперь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл комментирует не только эпидемиологическую ситуацию в Швеции, но и иммиграционную политику властей. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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В течение этого года внимание международного сообщества было приковано к Тегнеллу из-за его выделяющейся на фоне остальных стратегии по борьбе с коронавирусом. Теперь эпидемиолога уже спрашивают не только про соблюдение социальной дистанции, но и о кризисе беженцев 2015 года.

Сам Тегнелл говорит, что «миграционный кризис» на самом деле вовсе не был кризисом. Однако он признает, что беженцы по-прежнему являются проблемой.

«Мы приняли этих людей, и, конечно, мы не лучшая страна в мире, чтобы их интегрировать. Конечно, они все еще представляют собой проблему. Но она не такая большая», — заявил Тегнелл.

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