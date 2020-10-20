Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Правительство Швеции выступило с инициативой принятия специального закона, который бы предусмотрел правила общественной жизни во время такого явления, как пандемия. Сразу оговаривается, что законодательная новация, в случае принятия, будет носить временный характер. Среди прочего, предлагается ограничивать скопления людей в общественном транспорте и устанавливать максимальное количество посетителей магазинов. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Речь идет о принятии сложных законодательных норм, с которыми необходимо обращаться осторожно и не выходить за рамки свобод, охраняемых Основными законами», — заявила министр социальных дел и здравоохранения страны Лена Халленгрен.

Таким образом, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране, правительство Швеции в настоящее время работает над специальным законом.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством центральное правительство Швеции может только регулировать массовые собрания или публичные мероприятия, например демонстрации, концерты и спортивные мероприятия.

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