Стокгольм, 20 октября 2020, 12:04 — REGNUM Правительство Швеции выступило с инициативой принятия специального закона, который бы предусмотрел правила общественной жизни во время такого явления, как пандемия. Сразу оговаривается, что законодательная новация, в случае принятия, будет носить временный характер. Среди прочего, предлагается ограничивать скопления людей в общественном транспорте и устанавливать максимальное количество посетителей магазинов. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»
«Речь идет о принятии сложных законодательных норм, с которыми необходимо обращаться осторожно и не выходить за рамки свобод, охраняемых Основными законами», — заявила министр социальных дел и здравоохранения страны Лена Халленгрен.
Таким образом, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране, правительство Швеции в настоящее время работает над специальным законом.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством центральное правительство Швеции может только регулировать массовые собрания или публичные мероприятия, например демонстрации, концерты и спортивные мероприятия.
Читайте ранее в этом сюжете: Тест министра иностранных дел Швеции на коронавирус оказался отрицательным
Читайте развитие сюжета: В Швеции раскритиковали ужесточение карантинных ограничений