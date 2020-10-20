Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пытался льстить своему американскому коллеге Дональду Трампу, но эта стратегия не сработала. Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью германской радиостанции RTL.

«Он невысокого мнения о нём. Макрон пытался льстить Трампу», — сказал Болтон.

По словам экс-советника, стратегия французского лидера часто приносила результат, однако глава США вряд ли позволил Макрону себя впечатлить. Болтон добавил, что в отношениях Трампа с руководителями других государств также есть сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Болтон заявил, что Трамп среди других мировых лидеров считает себя победителем.

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