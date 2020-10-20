Париж, , 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Каземи и обсудил с ним борьбу против терроризма. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента.

Макрон встретился с иракским политиком в своей резиденции в Елисейском дворце. Лидеры двух стран подтвердили «глубокие дружественные отношения между Ираком и Францией» и важность «стратегического партнерства между ними».

Макрон и Аль-Каземи также обсудили совместную борьбу против террористической угрозы, что особенно важно для Франции после жестокого убийства исламским экстремистом учителя истории Самуэля Пати, которое иракский премьер-министр живо осудил.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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