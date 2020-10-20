Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде не заражена коронавирусом, так как результат ее теста оказался отрицательным. Однако глава шведской дипломатии все равно вынужденно перешла в режим изоляции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Министр сдала тест и получила отрицательный результат», — заявил Барбро Эльм, работающий пресс-службе министерства иностранных дел Швеции.

После последнего саммита лидеров Евросоюза тесты на COVID-19 министров иностранных дел Австрии и Бельгии показали положительный результат. В свою очередь, Линде, которая также участвовала во встрече, вынужденно покинула свой офис и работала из дома, ожидая результатов тестов.

Однако пресс-секретарь министра Клара Ватмани заявила, что добровольная самоизоляция Линде не является поводом для отмены запланированных встреч.

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