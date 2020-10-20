Канберра, , 10:38 — REGNUM Австралия совместно с Индией, США и Японией примет участие в учениях ВМФ «Малабар» в Индийском океане, которые рассматриваются в качестве попытки укрепить взаимодействие этих четырех демократий на фоне обострения напряженности отношений с Китаем, сообщает 20 октября CNN.

По словам министра обороны Австралии Линды Рейнолдс, участие в учениях «Малабар» носит ключевой характер для укрепления военно-морского потенциала Австралии.

Канберра присоединится к этим маневрам впервые с 2007 года. Они проводятся участниками Четырехстороннего диалога по безопасности — неформальным стратегическим форумом, который считается потенциальным противовесом Китаю в регионе. В самом Пекине этот форум уже назвали антикитайским блоком.

Напомним, на фоне пандемии коронавирусной инфекции обострились и без того непростые отношения Австралии и Китая. Официальная Канберра призвала вслед за США, обвинившими Пекин в создании вируса, провести независимое расследование обстоятельств появления нового патогена, от которого скончались уже более 1 млн человек.