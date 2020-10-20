Москва, , 10:36 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сохранение в городе Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Предлагается наделить органы государственной власти Москвы полномочиями по установлению особенностей порядка расчета и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

В правительстве напоминают, что в настоящее время в Москве собственники квартир, наниматели оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, за счет платы за содержание жилого помещения. При этом управляющая организация или товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив оплачивают коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за счет платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Такая сложившаяся система является понятной и привычной жителям Москвы и обеспечивает высокую собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, указали авторы.