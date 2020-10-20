Киев, , 10:28 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) последние годы даёт более негативный прогноз состояния экономики Украины, чем есть на самом деле. Об этом заявила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив 19 октября в эфире телеканала ICTV.

«7% — прогноз МВФ о падении ВВП в 2020-м. Но хочу напомнить, что ещё в апреле МВФ давал несколько хуже прогноз для Украины. Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет, МВФ в большинстве случаев достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики», — рассказала она.

Ковалив отметила, что по прогнозам министерства экономики Украины, ВВП страны в 2020 году снизится на 4,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина прошла пик платежей по внешнему долгу в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина прошла годовой пик платежей по внешнему долгу — минфин