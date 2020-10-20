Москва, , 10:24 — REGNUM Минздрав видит риски недостижения по итогам 2020 года плановых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения» из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

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«Следует отметить, что в текущем году, по итогам 2020 года Минздрав видит риски недостижения плановых значений показателей госпрограммы», — заявила замглавы Минздрава Наталья Хорова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Она перечислила и причины таких итогов госпрограммы.

«Понятно, что они связаны с неблагополучной ситуацией, с распространением новой коронавирусной инфекции прежде всего, введением режима повышенной готовности, самоизоляции и снижением доступности, прежде всего, плановой и профилактической медицинской помощи», — отметила представитель Минздрава.

По данным Счетной палаты, показатели не достигнуты по направлениям борьбы со смертностью в трудоспособном возрасте, а также по борьбе с онкологией.