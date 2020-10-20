Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Петербургский общепит подвергнется новым ограничениям с 26 октября, с этого же момента власти пойдут на «драконовские меры» по штрафам и закрытиям предприятий, которые не соблюдают эпидемиологические требования. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, речь идет о «комендантском часе» для общепита с 23:00 до 06:00 из-за пандемии коронавируса. По подсчетам Смольного, финансовые потери бизнеса здесь будут «крайне незначительными», так как ночью в общепите люди в основном развлекаются, а не питаются, указывает Елин.

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«Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го и эти меры будем вводить. На этой неделе будут корректировки в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, — то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — заявил Елин в интервью «Фонтанке».

Дополнительные ограничения времени работы общепита в случае, если описанные выше меры не помогут, в Смольном не обсуждаются, так как закрытие раньше 23:00 может быть «ощутимым для бизнеса».

Удара же по барному сегменту, где основная выручка приходится как раз на ночное время, не избежать, считает Елин, но чиновник указал, что суммы потерь здесь будут «невелики» по сравнению с ущербом, который несет медицинская система. «Придется им смириться. Их влияние с точки зрения занятости, прибыли на общую экономику города незначительное», — сказал вице-губернатор.

Вводить check-in для посетителей кафе и ресторанов пока не предполагается, так как технологически пока Петербург к этому не готов. Смольный также пока не планирует вводить запрет на массовые мероприятия, займется мониторингом выполнения ограничительных мер и их популяризацией, контролем и санкциями за нарушения и стимуляцией работы на удалёнке. Предприятиям предложат отчитаться о количестве сотрудников, переведенных на дистанционную работу, по примеру Москвы.

Елин также полагает, что перевозчики должны будут контролировать соблюдение масочного режима не только в метро, но и в наземном транспорте. «Здесь будет пересмотр философии. Будем штрафовать всех, начиная с такси. Автобусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски. Если автобус поехал, то вопрос уже к перевозчику», — сказал Елин, уточнив, что «основной упор будет сделан на «убеждение» и «пропаганду».

Отслеживать ношение масок посетителями, например, торговых центров предполагается через камеры видеонаблюдения, высчитывая процент людей в масках. Предупреждать предпринимателей о проверках Смольный не собирается, однако «тайных проверок», как выразился Елин, тоже не будет — «они будут максимально громкими и публичными».

Более жесткие ограничения в Петербурге возможны, если перестанет хватать коек для больных COVID-19, уточнил Евгений Елин. Напомним, накануне губернатор Александр Беглов сообщил, что на этой неделе число таких инфекционных коек в Петербурге доведут до 6 тысяч.

«Если мы столкнемся с тем, что коек не хватает, конечно, будем ограничения вводить. Выбирая между тем, когда мы не в состоянии оказать медицинские услуги, либо [вводить] ограничения, конечно, мы будем за жизнь биться. Но сейчас есть механизмы, чтобы справиться. Помимо масочного режима и социальной дистанции, нужно кардинально улучшить работу поликлиник. Тогда мы уменьшим потребность в койках и снизим количество случаев, когда требуется госпитализация», — сообщил Елин.

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