Москва, , 10:08 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий решение вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения ребенком совершеннолетнего возраста повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Инициатива внесена во исполнение постановления Конституционного суда.

Предлагается родителям, являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, установить повышенную фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Такое повышение устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 федерального закона «О страховых пенсиях», на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.