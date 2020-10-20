Могадишо, , 10:12 — REGNUM Премьер-министр Сомали Мохаммед Хусейн Робле сохранил ключевых министров в новом кабинете министров, состав которого был объявлен в понедельник, 19 октября. Об этом сообщает ВВС Somalia.

В состав нового кабинета вошли заместитель премьер-министра и 26 министров, в том числе четыре женщины.

Среди них — заместитель премьер-министра Хадар Мохаммед Гулайд, министр финансов Абдирахман Дуале Бейле, министр иностранных дел Ахмед Иссе Авад и министр здравоохранения Фаузия Абиикар Нур.

Состав нового правительства должен также одобрить парламент страны.

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