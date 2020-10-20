Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформировал представителей стран Североатлантического альянса о статусе переговоров с РФ. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«Проинформировал союзников по НАТО о статусе переговоров с Россией, включая мой разговор сегодня утром с замминистра иностранных дел России Рябковым», — отметил Биллингсли.

Американский дипломат добавил, что в ходе заседания Североатлантического совета 20 октября будут представлены «новые разведданные по России и Китаю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил продлить на один год без дополнительных условий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В США в ответ заявили, что вариант продления договора без заморозки ядерных боеголовок неприемлем.

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