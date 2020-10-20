Киев, , 10:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 октября, выступит с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны.

Напомним, что послание президента к парламенту было запланировано еще на апрель, но из-за карантина его пришлось перенести. Формально Верховная рада и сейчас находится на карантине из-за большого числа заболевших депутатов, но руководство Рады приняло решение провести одно заседание сегодня. 25 октября, в ближайшее воскресенье, на Украине состоятся местные выборы.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что главными темами выступления Зеленского в Раде будут борьба с COVID-19, создание т.н. «Крымской платформы», стратегия развития экономики Донбасса, развитии Вооруженных сил и ряд других актуальных вопросов.

В частности, источник «Интерфакс-Украина» указал, что президент намерен разъяснить, почему необходим новый экономический подход к ситуации в Донбассе.

«Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс — сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия, нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам, и работа над ней уже началась», — подчеркнул собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября, вместе с местными выборами, на Украине состоится опрос граждан. Один из вопросов, на который должны ответить избиратели, касается создания в Донбассе свободной экономической зоны.