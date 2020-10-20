Сеул, , 09:59 — REGNUM 19 октября министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела видеовстречу с коллегой из Словении Анже Логаром, с которым обсудила пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи южнокорейский дипломат также обратилась к главе МИД Словении с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также расширить обмен специалистами.

Известно, что в тот же день Кан Гён Хва приняла участие в видеоконференции с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто, с которым обсудила вопросы укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения и сотрудничества с целью помочь стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Южнокорейский дипломат также обратилась к финскому коллеге с просьбой поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы ВТО.