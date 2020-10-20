Пермь, , 09:51 — REGNUM Избирательная комиссия Пермского края на основании отчетов кандидатов в губернаторы подвела финансовые итоги выборов главы региона. Документ о поступлении и расходовании денежных средств из фондов кандидатов опубликован на сайте крайизбиркома.

В фонд самовыдвиженца Дмитрия Махонина, который одержал на выборах победу, поступило 99,9 млн рублей: 500 тыс. рублей — собственные средства кандидата, 99,4 млн рублей — пожертвования от юрлиц. На оплату труда граждан, привлеченных для сбора подписей в свою поддержку, Махонин потратил 2,4 млн рублей, на агитацию на телеканалах — 4 млн рублей, в печатных СМИ — 3,9 млн рублей, на выпуск и распространение агитматериалов — 23,9 млн рублей, на оплату услуг информационного и консультационного характера — 17,5 млн рублей. Еще 47,5 млн использованы на оплату иных услуг, на иные расходы, связанные с избирательной кампанией, потрачено 339,8 тыс. рублей.

В избирательный фонд кандидата в губернаторы Ксении Айтаковой (КПРФ) поступило 4,8 млн рублей, Евгения Козлова («Патриоты России») — 20,1 млн рублей, Олега Постникова (ЛДПР) — 8 млн рублей.

В фонд незарегистрированных кандидата Александра Репина («Справедливая Россия») поступило 50 млн рублей, Павла Панкова (самовыдвиженец) — 6 тыс. рублей, Андрея Михеева («Российский объединенный трудовой фронт») — 1 тыс. рублей, Филиппа Чернышева (самовыдвиженец) — 100 рублей.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Прикамье завершились губернаторские выборы. На пост первого лица региона изначально претендовали восемь кандидатов, однако процедуру регистрации смогли пройти только четверо. Победителм стал Дмитрйи махорнин, за котрого проголосовало 75,71% избирателей. За Ксению Айтакову сови голоса отдали 13,62%, Олега Постникова — 5,66%, Евгения Козлова — 2,34%.

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