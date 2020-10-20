Варшава, , 09:44 — REGNUM Польский политик, глава правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), вице-премьер Ярослав Качиньский с 19 октября находится на карантине. Причиной послужил контакт с человеком, который, как позже выяснилось, инфицирован коронавирусом. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»После контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, вице-премьер Ярослав Качиньский отправляется на карантин. Он чувствует себя хорошо, свои обязанности будет выполнять удаленно», — сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря партии «Право и справедливость» Радослав Фогель.

Многие недоброжелатели Качиньского стали оставлять оскорбительные и злорадствующие комментарии под записью Фогеля. В частности, желать вице-премьеру смерти.

Фогель отреагировал на волну ненависти, сделав еще одну публикацию в социальной сети. «Выливание помоев под твит о карантине руководителя «ПиС» — это невероятное, крайнее хамство и ненависть. Вот вам во всей красе противники правящей партии. И эти люди при этом любят делать из себя жертвы и жаловаться, что на них «нападает ПиС», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе на карантин ушел также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. С 19 октября на карантин также ушел министр обороны республики Мариуш Блащак.