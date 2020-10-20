Порт-Луи, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот осудил отказ Великобритании вернуть островному государству контроль над островами Чагос. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Джагнота на встрече с жителями островов Чагос.

В нем он назвал Великобританию и США «лицемерами» и «поборниками двойных стандартов».

Напомним, что Международный суд в Гааге в прошлом году вынес консультативное заключение, предписывающее Великобритании передать острова Маврикию. Однако в Великобритании продолжают настаивать на том, что решение Международного суда ошибочно. На одном из островов, Диего-Гарсия, расположена американская военная авиабаза.

Премьер-министр Джагнот подчеркнул, что это «позор» для двух ведущих мировых держав — не уважать права человека.

«Несмотря на консультативное заключение, англичане с американцами все еще не уважают решение суда», — сказал он.

«Они учат другие страны уважать права человека, но сами являются поборниками двойных стандартов. Наша борьба справедлива. Большинство стран поддерживают нас», — добавил он.

Премьер-министр Маврикия призвал жителей островов Чагос занять единую позицию по делу о возвращении островов.

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