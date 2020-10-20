Киев, , 09:26 — REGNUM В заседаниях Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу могут участвовать представители различных религиозных организаций. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба главы государства.

По мнению президента Украины, члены религиозных организаций могли бы заниматься вопросами, связанными с освобождением пленных, а также помогать Международному Комитету Красного Креста (МККК) получать доступ к определённым местам на территории ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников рассказал о том, как «поразят в правах» жителей Донбасса в случае захвата территории ДНР и ЛНР боевиками ВСУ.

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