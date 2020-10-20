Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Если Баку установит контроль над территорией Нагорного Карабаха, то это будет впервые, когда государство на постсоветском пространстве силой возвращает территории. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 октября заявил журналистам экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Боджашвили.

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«Пока на постсоветском пространстве не было прецедента, чтобы кто-нибудь вернул оккупированную, потерянную де-факто и ли де-юре территорию с помощью военной силы. Если такое произойдет, и Азербайджан займет Карабах целиком, получится, что именно с этим мы имеем дело, и это будет первый прецедент в 21 веке», — сказал Боджашвили.

Он отметил важность этой ситуации, которую Тбилиси нужно принять к сведению.

Боджашвили также заявил, что считает невозможным вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе извне, так как это повлечет за собой обязательное вмешательство России, а затем и Турции. Эксперт также отметил, что Вашингтон слабо интересуется этой темой, так как в США заняты предстоящими президентскими выборами.

Стоит отметить, что Тбилиси официально считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» Грузии, а грузинские политики периодически обещают населению страны, что «вернут» их.

Напомним, в августе 2008 года грузинские военные подразделения напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения Грузии к миру Россия ввела в регион дополнительные силы, и войска агрессора отошли на прежние позиции. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, в которых изначально после распада СССР заявили о нежелании входить в новообразовавшуюся Грузию.

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