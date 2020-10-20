Дамаск, , 09:22 — REGNUM Власти Сирии требуют от Вашингтона вывода американских сил со своей территории и отмены экономических санкций, введенных на ранних стадиях гражданской войны в республике в обмен на помощь в освобождении двух пленных граждан США, сообщает 20 октября издание Newsweek.

По данным издания, полученным из анонимного источника, список подобных требований Дамаска в США привез глава Главного управления общей безопасности Ливана генерал-майор Аббас Ибрагим. Так, речь идет о журналисте Остине Тайсе и медике Маджде Камалмазе, которые пропали на территории Сирии.

Как отмечают источники, в том числе в Сирии, официальный Дамаск готов оказать помощь администрации Дональда Трампа, которая давно стремится вернуть Тайса и Камалмаза на родину, в обмен на снятие санкций и вывод американских войск, развернутых на юго-востоке республики.