Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид запросили в министерстве обороны и Госдепартаменте США подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам. Сделка беспокоит сенаторов из-за России и Китая, сообщает 20 октября RT, ссылаясь на текст их письма.

В письме сенаторы напомнили о сотрудничестве Эмиратов с Россией и КНР в области вооружений. Так, в 2017 году Абу-Даби и Москва заключили соглашение, в котором в числе прочего предусмотрена разработка истребителя пятого поколения и приобретение российских самолётов Су-35.

Менендеса и Рида интересует, гарантировали ли власти ОАЭ американским партнёрам защиту их технологий от российского и китайского персонала, который может участвовать в совместных программах. Они предупредили, что сделка с Эмиратами может угрожать «национальной безопасности США и безопасности американских войск», так как F-35 обеспечивает США и их партнёрам «огромное военное преимущество».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что вопрос продажи истребителей F-35 в ОАЭ серьёзно обсуждается.

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