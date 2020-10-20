Киев, 20 октября 2020, 09:15 — REGNUM После захвата Украиной территорий ДНР и ЛНР, население Донбасса планируют на время «поразить в правах». Об этом заявил министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 19 ноября в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, «поражены в правах» будут те, кто «легко пошёл служить оккупационному режиму».
Резников отметил, что украинская власть не будет наказывать пожарных или врачей Донбасса, но люстрирует учителей:
Министр считает, что жители ДНР и ЛНР не могут быть избранными в украинские властные структуры «достаточно длительное время», поскольку государство им не доверяет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил о том, что Украина хочет переписать примерно четверть Минских соглашений, поскольку не хочет, и не будет выполнять их пункты.
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