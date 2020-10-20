Киев, , 09:15 — REGNUM После захвата Украиной территорий ДНР и ЛНР, население Донбасса планируют на время «поразить в правах». Об этом заявил министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 19 ноября в интервью изданию «Зеркало недели».

По его словам, «поражены в правах» будут те, кто «легко пошёл служить оккупационному режиму».

«Сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму — это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение», — заявил чиновник.

Резников отметил, что украинская власть не будет наказывать пожарных или врачей Донбасса, но люстрирует учителей:

«Если учитель в школе внушает детям, что Украина — их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должен иметь права учить детей».

Министр считает, что жители ДНР и ЛНР не могут быть избранными в украинские властные структуры «достаточно длительное время», поскольку государство им не доверяет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил о том, что Украина хочет переписать примерно четверть Минских соглашений, поскольку не хочет, и не будет выполнять их пункты.

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