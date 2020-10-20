Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Шестерых военнослужащих одной из воинских частей Главного разведывательного управления (ГРУ) России власти США обвиняют в причастности к ряду крупнейших кибератак по всему миру. Об этом заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе пресс-конференции 19 октября.

Юрию Андриенко, Сергею Детистову, Павлу Фролову, Анатолию Ковалеву, Артему Очиченко и Петру Плискину предъявлены уголовные обвинения в проведении серии кибератак, следует из опубликованного заявления американского минюста.

Российские граждане, подчеркнул Демерс, обвиняются в причастности к «самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире», которую когда-либо приписывали одной группе людей.

По версии следствия, от действий бывших и действующих сотрудников военной разведки РФ пострадали компьютерные сети во Франции, Грузии, Нидерландах, Южной Корее, Великобритании, США и на Украине. Они якобы причастны к кибератакам против украинского правительства и энергетического сектора в 2016 году.

Этим людям также приписывают кибератаки во время парламентских выборов во Франции в 2017 году и в преддверии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Кроме того, действия хакеров были направлены против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занималась расследованием инцидента в Солсбери в 2018 году, и против компаний и госучреждений в Грузии в 2018 и 2019 году.

Напомним, российские власти ранее отвергали обвинения западных стран в организации кибератак.

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