Саратов, , 09:25 — REGNUM В правительстве Саратовской области снова кадровые изменения. На этот раз с формулировкой «утрата доверия к работнику со стороны работодателя» уволен министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области.

В соответствии с постановлением главы региона, с 19 октября Алексей Зайцев уволен в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия, говорится в сообщении.

С 20 октября на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области назначен Алексей Петаев, который ранее возглавлял Красноармейский район.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 октября с поста вице-губернатора — председателя регионального правительства был уволен по собственному желанию Александр Стрелюхин. Исполнять обязанности назначили Романа Бусаргина. В июле текущего года с поста министра сельского хозяйства Саратовской области по собственному желанию уволилась Татьяна Кравцева. Ведомство возглавил Роман Ковальский. В конце апреля министра — руководителя аппарата губернатора Саратовской области Олесю Горячеву освободили от занимаемой должности по собственному желанию.

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