Джакарта, , 08:49 — REGNUM Китайские бизнесмены связались с некоторыми из своих коллег в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы провести онлайн-бизнес-выставку во время визита премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Индонезию и Вьетнам, сообщает Antara.

Автономный район Китая Гуанси, который географически примыкает к региону Юго-Восточной Азии, предоставляет новые возможности китайским бизнесменам.

В конференции примут участие около 3000 иностранных бизнесменов, что даст возможность представить новую политику в отношении деловых операций в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Ранее Гуанси успел провести выставку, в которой приняли участие более 960 иностранных бизнесменов.

Между тем визит премьер-министра Японии в Индонезии и Вьетнаме привлек внимание средств массовой информации Китая.

Некоторые наблюдатели видят, что Япония пытается конкурировать с Китаем в оказании влияния в Юго-Восточной Азии, что может угрожать экономическому сотрудничеству Китая и АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на официальном сайте Pop Up Asia откроется неделя культуры и творчества Индонезии и Тайваня.

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