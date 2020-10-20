Вашингтон, , 08:41 — REGNUM США необходимо срочно осуществить перезагрузку своего китайского курса, который, в противном случае, можно привести к катастрофическим последствиям, заявил Роберт Каплан 19 октября в статье для The Foreign Policy.

Так, во время президентской гонки очень остро встала тема Китая: оба кандидата обвинили друг друга в недостаточной жесткости по отношению к Пекину.

«США срочно нужна перезагрузка дебатов по Китаю. Нынешний уровень напряженности между Вашингтоном и Пекином не может просто продолжаться без инцидентов, о которых обе стороны могут потом пожалеть», — подчеркнул он.

При этом речь не идет о том, чтобы положить конец нынешней холодной войне, поскольку обе стороны разделяют фундаментальные противоречия по целому спектру вопросов, таких как территориальные претензии в Южно-Китайском море, торговля и идеология. Разрешить эти противоречия крайне сложно, напротив, стороны могут установить набор правил, благодаря которым удастся избежать скатывания ситуации к вооруженному или киберконфликту, угрожающему глобальному миру и стабильности.

За последние четыре года отношения между Вашингтоном и Пекином не только резко ухудшились, но и стали носить резко непрагматический и эмоциональный характер. Такое развитие событий слишком опасно, чтобы можно было позволить ему продолжаться.

«Если использовать аналогию с холодной войной, следующая администрация должна будет перенести американо-китайское соперничество из состояния до кубинского ракетного кризиса в состояние после кубинского ракетного кризиса, избегая ужасающей опасности самого кубинского ракетного кризиса», — указал Каплан.

Во время первой холодной войны были сформулированы правила, позволяющие снизить ее опасность. Именно в этом направлении и необходимо двигаться США и КНР. Поэтому следующая администрация должна сесть вместе с китайским руководством и составить календарь регулярных встреч на высшем уровне, в рамках которых будут рассмотрены проблемы киберконфликтов и на спорных территориях.

«Каждая сторона должна взять на себя обязательство, что она будет стараться воздерживаться от необдуманных шагов, не уведомив заранее другую сторону», — отметил эксперт.

«Все это абсолютно необходимо, независимо от того, что сейчас говорят кандидаты и их предвыборные штабы», — заключил он.