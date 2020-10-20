Вашингтон, 20 октября 2020, 08:41 — REGNUM США необходимо срочно осуществить перезагрузку своего китайского курса, который, в противном случае, можно привести к катастрофическим последствиям, заявил Роберт Каплан 19 октября в статье для The Foreign Policy.
Так, во время президентской гонки очень остро встала тема Китая: оба кандидата обвинили друг друга в недостаточной жесткости по отношению к Пекину.
«США срочно нужна перезагрузка дебатов по Китаю. Нынешний уровень напряженности между Вашингтоном и Пекином не может просто продолжаться без инцидентов, о которых обе стороны могут потом пожалеть», — подчеркнул он.
При этом речь не идет о том, чтобы положить конец нынешней холодной войне, поскольку обе стороны разделяют фундаментальные противоречия по целому спектру вопросов, таких как территориальные претензии в Южно-Китайском море, торговля и идеология. Разрешить эти противоречия крайне сложно, напротив, стороны могут установить набор правил, благодаря которым удастся избежать скатывания ситуации к вооруженному или киберконфликту, угрожающему глобальному миру и стабильности.
За последние четыре года отношения между Вашингтоном и Пекином не только резко ухудшились, но и стали носить резко непрагматический и эмоциональный характер. Такое развитие событий слишком опасно, чтобы можно было позволить ему продолжаться.
Во время первой холодной войны были сформулированы правила, позволяющие снизить ее опасность. Именно в этом направлении и необходимо двигаться США и КНР. Поэтому следующая администрация должна сесть вместе с китайским руководством и составить календарь регулярных встреч на высшем уровне, в рамках которых будут рассмотрены проблемы киберконфликтов и на спорных территориях.