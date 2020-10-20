Киев, , 08:48 — REGNUM Властям Украины следует обсудить с партнёрами возможность изменения Минских соглашений. Об этом заявил министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий, представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников 19 октября в интервью изданию «Зеркало недели».

«На три четверти «Минск» трогать вообще не нужно, потому что там есть базовые условия в первую очередь безопасности — вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация — это всё записано и этого достаточно, если бы это выполнили, дальше было бы легче», — рассказал он.

Чиновник сообщил, что очевидным пунктом, который не будет выполнен, является проведение выборов в Донбассе до того, как Украина получит контроль над границей Донбасса и России. По его словам, данный вопрос прописан в Минских соглашениях «не в пользу Украины».

В пункте соглашений, касательно выборов, сказано, что они должны пройти по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Украина должна гарантировать международным наблюдателям безопасность, а без контроля над границей правительство страны такие гарантии дать не может, отметил Резников.

Министр заявил о желании обсудить с партнёрами возможность изменения Минских соглашений. В ходе обсуждения следует выяснить, какие пункты соглашений не работают, и не будут работать никогда, поскольку вредят территориальной целостности Украины, добавил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов завершить войну в Донбассе в любой момент, однако, по его мнению, это зависит от «позиции России».

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