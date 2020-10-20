Джакарта, , 08:12 — REGNUM В октябре 2020 года на официальном сайте Pop Up Asia откроется неделя культуры и творчества Индонезии и Тайваня, сообщает Sindonews.

Преодолевая влияние пандемии, онлайн-видео познакомят индонезийских граждан с взаимодействием и развитием индустрии творческой культуры Тайваня и Индонезии. На онлайн-выставке будет также транслироваться видеоролик о 12 деятелях творческой культуры, который будет официально представлен на сайте Pop Up Asia 20 октября 2020 года.

Четыре основные темы выставки: «Экзотические блюда», «Молодежная карьера», «Творчество» и «Социальное предпринимательство».

Тайвань и Индонезия на протяжении многих лет поддерживают тесные отношения. Культурные, экономические и образовательные обмены также улучшились в последние годы. Эта выставка направлена на повышение узнаваемости культурной и творческой индустрии Тайваня на рынке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и на мировых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир вместе с министром иностранных дел страны завершили дипломатическую поездку в Швейцарию.

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