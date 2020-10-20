Москва, , 08:11 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс РФ, которые в июле 2020 года внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом 20 октября заявил глава совета Валерий Фадеев.

«Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения», — цитирует РИА Новости собеседника.

Фадеев допустил, что предложенная сенаторами альтернатива оставит безучастными многочисленные общественные институты и НКО, которые также должны привлекаться к решению семейных проблем.

Напомним, в июле 2020 года Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект с изменениями в Семейный кодекс.

В её законопроекте речь идёт о временных мерах защиты ребёнка на период, когда родители по уважительным причинам не могут исполнять свои родительские обязанности или когда они совершили преступление. При этом не ставится вопрос об отобрании ребёнка, о лишении родителей родительских прав скоротечно, без тщательного разбирательства.

Кроме того, в законопроекте регулируется работа органов опеки, которые смогут изъять ребенка из семьи только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу.

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