Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп согласился участвовать в новом раунде дебатов со своим конкурентом от Демпартии Джо Байденом. Об этом американский лидер заявил журналистам из пресс-пула Белого дома.

«Я буду участвовать. Я лишь считаю, что это очень несправедливо», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что считает несправедливой смену тематики предстоящих дебатов. Также он утверждает, что новый ведущий также будет предвзято к нему относиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по проведению дебатов приняла решение, что в ходе мероприятия при ответе оппонента будут выключать микрофон одного из кандидатов, чтобы собеседники не перебивали друг друга. Только после ответов на вопросы ведущий разрешит участникам начать прямую дискуссию. Также предвыборный штаб Трампа призвал комиссию пересмотреть набор тем на грядущих дебатах и вернуться к проблемам внешней политики.

Читайте ранее в этом сюжете: На дебатах Трампа и Байдена микрофоны при ответе оппонента будут отключать