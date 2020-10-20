Никосия, , 07:44 — REGNUM Взамен дискредитировавшей себя программы предоставления «золотых паспортов» власти Кипра придумают что-то другое, пишет 19 октября газета Cyprus Mail со ссылкой на источники в кипрском правительстве.

По предварительной информации, решения, которое стало бы альтернативой отменённой программе, в Ниокосии ещё не выработали. На данный момент, у властей «есть мысли о новой программе на ближайшее будущее», говорится в публикации.

При этом, отмечают источники, новая программа не обязательно будет связана с предоставлением кипрского гражданства в обмен на инвестиции, как это было раньше. Возможно, инвесторам предоставят другие стимулы или привилегии.

Ранее телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию, в ходе которой показал, что МВД Кипра предоставляло «золотые паспорта» лицам, которые подозревались в совершении преступлений или находились в розыске. В списке таковых оказались имена 34 граждан России, также имеющих гражданство Кипра.

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