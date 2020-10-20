Вашингтон, , 07:32 — REGNUM На запланированных на 22 октября теледебатах кандидаты в президенты США смогут отвечать на вопросы ведущего без опасения быть прерванным своим соперником. Об этом со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам 19 октября сообщает агентство Associated Press.

В соответствии с новыми правилами, введёнными комиссией из-за поведения участников на предыдущих дебатах, микрофон одного из кандидатов будет выключаться на две минуты, которые даются его оппоненту для ответа ведущему. После завершения ответов на вопросы по шести заданным темам, ведущий дебатов позволит соперникам начать прямую дискуссию.

Напомним, что ранее предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа призвал независимую Комиссию по дебатам пересмотреть набор тем для намеченных на 22 октября дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом, вернув дискуссию к проблемам внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендацию не перебивать кандидата в президенты от демократов Джо Байдена на предстоящих дебатах дал действующему президенту США Дональду Трампу его предвыборный штаб. Советники считают, что так на фоне Трампа Байден будет выглядеть «старчески болтливым» и пустится в длительные путаные рассуждения.

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