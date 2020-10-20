Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Расследование в отношении деятельности кандидата от демократов Джо Байдена обязано провести Федеральное бюро расследований (ФБР), заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Аризона, передает телеканал Fox News.

Дональд Трамп The White House

Речь идет о коррупционных схемах, в которых мог участвовать Байден, находясь на посту вице-президента США при администрации Барака Обамы. По словам Трампа, он не осведомлен о том, ведет ли ФБР сейчас расследование по указанному вопросу.

Президент также посетовал на то, что пресса США недостаточно хорошо информирует общество о ситуации с возможными преступлениями его противника на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Дональд Трамп заявил, что Джо Байден всегда был «абсолютно коррумпированным политиком».

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