Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Хакерская и «дестабилизирующая» деятельность, в осуществлении которой Соединённые Штаты обвиняют Россию, и навязывают эту идею всему миру, не имеет ничего общего с действительностью, заявили 20 октября журналистам в российском посольстве в Вашингтоне.

«Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он отверг приписываемые американцами России намерения заниматься «дестабилизирующими операциями» по всему миру.

Ранее Минюст США и ФБР выдвинули обвинения против граждан России, которых в Вашингтоне считают причастными к хакерским атакам, а также подозревают в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.

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Госсекретарь США Майкл Помпео после этого заявил, что все страны мира должны согласиться с Соединёнными Штатами привлечь к ответственности этих лиц из России.

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