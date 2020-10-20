Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Все страны мира должны согласиться с Соединёнными Штатами привлечь к ответственности лиц из России, которые якобы причастны к киберпреступлениям и нанесли вред ущерб компьютерным сетям многим международным компаниям, заявил 19 октября госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы призываем Россию положить конец своему безответственному поведению», — цитирует его пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что киберактивность из России говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство юстиции США обвинило семерых «офицеров Российской армии» в кибератаках. По версии американского ведомства, «обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США».

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