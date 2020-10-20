Ла-Пас, , 04:58 — REGNUM На выборах в Боливии, в результате которых победу одержал Луис Арсе, представляющий партию «Движение к социализму» Эво Моралеса, явка составила рекордные 87%. Об этом со ссылкой на председателя Высшего избирательного суда Сальвадора Ромеро 19 октября сообщает газета El Deber

«Эти 87% выше, чем средний показатель по Боливии во время предыдущих выборов, который составляет около 80%. Это один из самых высоких показателей в истории Боливии», — приводит издание слова Ромеро.

По его словам, для окончательного подведения итогов выборов потребуется ещё несколько дней.

Напомним, что, по данным экзитпола, сторонник экс-президента Боливии Эво Моралеса, бывший министр экономики страны Луис Арсе в настоящее время лидирует на выборах главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего министра экономики Боливии Луиса Арсе поздравила с победой на выборах президента страны и.о. главы государства Жанин Аньес.

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