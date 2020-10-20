Ханой, , 04:45 — REGNUM Премьер-министр Вьетнама Нгуен Сан Фук встретился с главой японского правительства Ёсихидэ Сугой в Ханое, сообщает агентство Kyodo.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы военного и экономического сотрудничества между странами. Отмечается, что обсуждалась и ситуация в Южнокитайском море, в частности — действия Китая на спорных островных территориях. При этом, по словам Суги, Япония договорилась с Вьетнамом об экспорте оборонительной продукции и технологий военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга посетил Вьетнам в ходе официального турне по Юго-Восточной Азии. Он намерен 20−21 октября посетить Индонезию и встретиться с президентом страны Джоко Видодо.

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