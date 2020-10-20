Вашингтон, , 04:18 — REGNUM В США более 30 млн граждан уже проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом 19 октября сообщается на портале United States Elections Project.

По информации создателя ресурса, профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в США всего досрочно уже проголосовали 30 242 866 человек. Лидером среди штатов по числу досрочно проголосовавших граждан является Техас (4 064 685 избирателей). Второе и третье места занимают Калифорния (3 037 970) и Флорида (2 509 245).

Напомним, что 3 ноября в США, помимо президента, будут избираться 35 членов сената и все 435 членов палаты представителей Конгресса США. На уровне штатов будут избираться 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года к концу сентября. Это самое большое количество голосов в истории США, отданных за этот период.

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