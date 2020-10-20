Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа призвал независимую Комиссию по дебатам пересмотреть набор тем для намеченных на 22 октября дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом, вернув дискуссию к проблемам внешней политики. Об этом говорится в письме главы штаба Трампа Уильяма Степина в адрес комиссии, распространённом 19 октября.

«Мы обращаемся к вам с серьёзной обеспокоенностью по поводу анонсированных тем, которые всегда обозначались как «Дебаты о внешней политике» и были одобрены штабами обоих кандидатов много месяцев назад», — говорится в письме. По мнению Степина, объявленные недавно модератором темы (борьба с пандемией коронавируса, американские семьи, изменение климата, национальная безопасность) являются «серьёзными и достойными обсуждения, но только немногие из них касаются внешней политики». Кроме того, «почти все из данных тем обсуждались в ходе первых дебатов».

По словам главы штаба Трампа, учитывая традицию и ранние обещания комиссии, ключевой темой на дебатах 22 октября должна стать внешняя политика.

«Мы призываем пересмотреть темы и вернуть те, которые были подтверждены». Уильям Степин

В штабе Трампа считают, что Байден отчаянно пытается избежать публичной дискуссии о внешнеполитической линии, которую он проводил на посту вице-президента при президенте Бараке Обаме.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендацию не перебивать кандидата в президенты от демократов Джо Байдена на предстоящих дебатах дал действующему президенту США Дональду Трампу его предвыборный штаб. Советники считают, что так на фоне Трампа Байден будет выглядеть «старчески болтливым» и пустится в длительные путаные рассуждения.

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