Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден не единственный противник главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Аризона, передает телеканал Fox News.

По словам главы государства, он также борется крупнейшими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами, отстаивающих интересы отдельных секторов и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США.

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