Тегеран, , 08:01 — REGNUM 19 октября президент Ирана Хасан Рухани отметил важность достижения народом Афганистана реального мира, чтобы сохранить свои успехи после многолетних войн и конфликтов, при этом межафганские переговоры являются решением существующей проблемы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани сделал такое заявление на встрече с Абдуллой Абдуллой, председателем Совета Мира Афганистана, который находится в Тегеране для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами в ходе своего официального трехдневного визита.

Выразив надежду на успех усилий по установлению мира и стабильности в соседней стране, иранский президент отметил высокий уровень отношений между Ираном и Афганистаном как двумя дружественными государствам.

Кроме того, Рухани подчеркнул важность развития и углубления отношений Тегерана и Кабула. Он заявил: «Устойчивый мир, стабильность и безопасность в Афганистане как соседней братской стране, а также иные вопросы вызывают особую обеспокоенность у Исламской Республики Иран».

Президент подчеркнул, что вмешательство и присутствие США в Афганистане не соответствует воле и общественному изъявлению народа этой страны, отметив, что американское правительство, которое несколько раз проваливало свою политику в регионе и мире, преследует свои собственные политические цели в стране.