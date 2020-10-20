Тегеран, , 08:20 — REGNUM 19 октября иранские и украинские официальные лица начали второй раунд переговоров по крушению пассажирского самолета, который, как ожидается, продлится до 21 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во втором раунде переговоров заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд принял своего украинского коллегу и сопровождающую его делегацию.

Бахарванд сообщил Национальному информационному агентству Украины, что в рамках этого раунда переговоров между Тегераном и Киевом будут проведены три технические встречи.

Ожидается, что одна из таких встреч будет посвящена техническим дискуссиям, которые будут проводиться авиационным управлением. Вторая сессия пройдёт по судебным вопросам. Последняя встреча будет посвящена правовым вопросам по сумме компенсации для физических лиц.

Бахарванд отметил, что по окончании трёх встреч стороны проведут открытое заседание. «Мы стараемся завершить переговоры в кратчайшие сроки», — подчеркнул он.