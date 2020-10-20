Абуджа, , 02:38 — REGNUM Несколько вооруженных террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе военной операции в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что авиация Нигерии нанесла удары по базе террористов в районе Диква. По данным ведомства, в результате авианалетов были уничтожены боевики, постройки в лагере и склады с вооружениями. Точное число убитых террористов не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу на северо-востоке Нигерии. В результате нападения погибли 14 военнослужащих нигерийской армии.

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