Тегеран, , 08:25 — REGNUM 19 октября иранский министр энергетики Реза Ардаканян заявил, что Иран и Афганистан планируют активизировать двустороннее сотрудничество в транспортном и энергетическом секторах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в эксклюзивном интервью с экономическим корреспондентом IRNA, иранский министр отметил, что в ходе предстоящего заседания совместной ирано-афганской комиссии обе стороны обсудят запуск железнодорожной ветки Герат-Хаф, таможенное сотрудничество и вопросы, связанные с энергетическим сектором.

Ардаканян сообщил, что официальные лица двух стран сделают все возможное, чтобы придать импульс проекту железнодорожного сообщения и выйти на финальную точку. По его словам, железнодорожный проект будет запущен в течение ближайших нескольких месяцев, что станет прорывом в торговых отношениях между двумя соседними странами.

Он подчеркнул, что Иран и Афганистан также могут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, которые требуют совместной инвестиционной схемы.