Пирей, Греция, , 02:57 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» 19 октября зашли с деловым визитом в греческий порт Пирей. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Во время стоянки в Пирее, которая продлится три дня, корабли и суда СФ пополнят запасы воды, топлива и продовольствия.

«Сход личного состава с кораблей и судов на берег для осмотра городских достопримечательностей и экскурсий не предусмотрен в связи со сложной эпидемической обстановкой», — отмечается в сообщении

Во время стоянки в порту командиром отряда капитаном первого ранга Станиславом Вариком вместе с командиром БПК «Вице-адмирал Кулаков» и капитанами судов обеспечения будут совершены протокольные визиты в мэрию города, в администрацию порта, к местному военно-морскому командованию и начальнику полиции.

Греция стала первой страной НАТО и четвёртой страной, которую БПК «Вице-адмирал Кулаков» посетил за время дальнего похода в Средиземном море. Ранее корабль совершил деловые заходы в порты Алжира, Кипра и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательное буксирное судно Северного флота ВМФ России «Алтай» прошло Суэцким каналом в Средиземное море, где соединилось с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

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