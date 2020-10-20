Тегеран, , 09:18 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила в Исламскую Республику Иран 150 медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких и 100 высокоэффективных термоциклеров полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени для дальнейшей поддержки системы здравоохранения страны в ее усилиях по реагированию на чрезвычайную ситуацию в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

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ПЦР-тестирование представляет собой стандарт в диагностировании пациентов, предположительно заболевших коронавирусной инфекцией. Появление новых устройств стоимостью более $2,8 млн, закупленных за счет взносов Германии и других международных партнеров, позволит увеличить потенциал лабораторной сети страны. В настоящее время сеть ежедневно проводит в среднем 27 000 ПЦР-тестов.

«Расширение возможностей тестирования имеет важное значение для выявления случаев заболевания на более ранних стадиях и отслеживания тех, кто контактирует с заболевшими, что может способствовать преждевременному контролю передачи инфекции и эффективному лечению пациентов», — сказал представитель ВОЗ в Иране Кристоф Хамельман.